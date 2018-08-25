МВД Узбекистана готовит предложения по введению новой формы для сотрудников

При разработке формы для правоохранителей будут учитываться международные стандарты.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. МВД Узбекистана готовит предложения по введению "кардинально новой формы и атрибутики" для сотрудников, об этом говорится в постановлении главы республики Шавката Мирзиёева.

Министерству необходимо до 20 сентября сформировать все предложения. При разработке идей ведомство будет учитывать международные стандарты и необходимость создания позитивного имиджа правоохранительных структур в сознании граждан страны.

В начале августа была представлена новая форма для сотрудников Таможни. Она отличается цветом, дизайном и отсутствием погон, что должно помочь наладить доверительный контакт таможенников с пассажирами. Воинские звания будут наноситься на металлические пластины, закрепляемые на груди.