Команда Ситоры Фармоновой выиграла Летний кубок КВН в Сочи

В игре приняли участие чемпионы Высшей лиги 2016 года — команда КВН "Азия Mix" и чемпионы прошлого сезона — казахская команда "Спарта Номад", Астана.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Команда КВН "Азия Mix" из Бишкека стала победительницей "Летнего кубка КВН — 2018", который проходил в Сочи (Россия).

Об этом сообщила участница команды из Узбекистана Ситора Фармонова на своей странице в instagram.

"Ура, мыф победили! Спасибо КВН, спасибо Масляков Александр Васильевич, за игру, за любовь, за доброту, за слезы радости, за победу и за прекрасную игру", - написала она.

Финал прошел на сцене концертного зала "Фестивальный".

В игре приняли участие чемпионы Высшей лиги 2016 года — команда КВН "Азия Mix" и чемпионы прошлого сезона — казахская команда "Спарта Номад", Астана.

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По уже сложившейся традиции, каждая команда для участия в кубке пригласила своих друзей из других команд. Вместе с чемпионами из Азии на сцену концертного зала вышли участники команды КВН "Русская дорога", АГПУ, Армавир.

А "Спарта" ради победы объединилась со своим главным соперником в прошедшем финале — командой "Радио Свобода", Ярославль.