В Узбекистане свыше 60% больниц не подключены к канализации

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Узбекистане из 5 703 зданий медицинских учреждений всего 2 105 (37%) подключены к центральным сетям канализации. Об этом говорится в проекте указа президента страны "О мерах по кардинальному совершенствованию системы здравоохранения и социального обеспечения Республики Узбекистан".

Выгребные ямы имеют 3 487 (61%) больниц, и в 111 (2%) - вовсе отсутствует система канализации.

Кроме того, 58% медучреждений обеспечены питьевой водой, 25% - получают воду из артезианских колодцев, и 17% – обеспечиваются привозной водой.

Еще 30% зданий подключены к природному газу, 68% - отапливаются природным углем и 2% - жидким топливом, что усложняет их эксплуатацию.

Также в документе приводятся данные, что в 2010-2018 годах в 830 медицинских учреждениях (23,8% от общего количества больниц) были проведены строительно-монтажные работы на общую сумму 3,3 трлн. сумов. Однако, 2 245 медучреждений все еще нуждаются в улучшении материально-технической базы. По предварительным подсчетам, для этих нужд требуется около 7,7 трлн. сумов.