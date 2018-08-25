Дополнительные поезда пустят в дни празднования независимости Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В дни празднования 27-летия независимости Узбекистана "Узбекистон темир йуллари" назначила дополнительные рейсы по четырем направлениям. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Измененное расписание будет действовать с 31 августа по 5 сентября.
1. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764/763 сообщением "Ташкент – Самарканд – Ташкент" – 3 - 4 сентября 2018 года;
2. Поезд № 4/3 сообщением "Ташкент – Термез – Ташкент" – 4 сентября 2018 года;
3. Поезд O’zbekiston № 60/59 сообщением "Ташкент – Андижан – Ташкент" – 4 - 5 сентября 2018 года;
4. Поезд "Шарк" №10 /9 сообщением "Ташкент – Бухара – Ташкент" – 4 - 5 сентября 2018 года.
Ранее "Узбекские железные дороги" объявили о скидке 50% на билеты.