20:35 25 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Пассажирский состав в Узбекистане

Дополнительные поезда пустят в дни празднования независимости Узбекистана

© Flickr / Pekka Tamminen
Общество
Получить короткую ссылку
8001

Ранее "Узбекские железные дороги" объявили о скидке 50% на билеты.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В дни празднования 27-летия независимости Узбекистана "Узбекистон темир йуллари" назначила дополнительные рейсы по четырем направлениям. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Измененное расписание будет действовать с 31 августа по 5 сентября.

Поезд перед отправлением
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Узбекистон темир йуллари" объявила о скидке 50% на билеты

1. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764/763 сообщением "Ташкент – Самарканд – Ташкент" – 3 - 4 сентября 2018 года;

2. Поезд № 4/3 сообщением "Ташкент – Термез – Ташкент" – 4 сентября 2018 года;

3. Поезд  O’zbekiston № 60/59 сообщением "Ташкент – Андижан – Ташкент" – 4 - 5 сентября 2018 года;

4. Поезд "Шарк" №10 /9 сообщением "Ташкент – Бухара – Ташкент" – 4 - 5 сентября 2018 года. 

Ранее "Узбекские железные дороги" объявили о скидке 50% на билеты.

Теги:
электропоезд, Узбекистон темир йуллари, День независимости, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Карьер добычи камня, фото из архива
    Генералы карьеров

    Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.

  • Ежик, архивное фото
    Это вам не игрушка

    Карантин по бешенству объявлен под Гродно: ветеринары обнаружили болезнь у ежа, которого нашел местный житель и отнес поиграть внукам.

  • Работа таможенного поста аэропорта Казань
    Ваши документы?

    В Сочи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летней россиянки, пытавшейся проехать в Абхазию по паспорту дочери.

  • Города мира. Амстердам
    Пора домой!

    Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.

  • Евро и калькулятор
    Национальный вид спорта

    Почему составление списков "ущерба" от советской власти имеет в Латвии давнюю традицию – читайте в материале Sputnik.

  • Тибетский монах встречает рассвет в горах Тибета
    Мы вас научим!

    Литовцы научат Китай соблюдать права человека в Тибете – делегация парламентариев балтийской республики отправляется в КНР.

  • Празднование 74-й годовщины Ясско-Кишиневской операции
    Годовщина освобождения

    Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан страны с 74-й годовщиной освобождения республики от фашистских захватчиков.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Что-то пошло не так

    Почему в своей речи в честь Дня восстановления независимости республики президент Керсти Кальюлайд признала, что развитие Эстонии идет не совсем так, как хотелось бы?

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Дело времени

    Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Церемония открытия бюста и улицы имени народного поэта Беларуси Якуба Коласа
Память народного поэта Беларуси Якуба Коласа увековечили в Ташкенте
Лилия Абрамова: родной Ташкент мне часто снится
Лилия Абрамова: родной Ташкент мне часто снится
Общение без границ: какой язык мира стоит выучить

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054