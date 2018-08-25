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Чем опасны йогурты для человека – мнение ученых

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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По мнению специалистов из США, живые йогурты могут навредить здоровью.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Слишком большое количество пробиотиков приводит к снижению концентрации внимания.

Соответствующую информацию обнародовали ученые из Университета Огасты, штат Джорджия. Работа опубликована в журнале Clinical and Translational Gastroenterology.

"Пробиотики — это микроорганизмы, которые помогают пищеварению. Человек может получать их с обычными продуктами, например так называемыми живыми йогуртами и другими кисломолочными продуктами и в виде добавок к пище для восстановления микрофлоры после приема антибиотиков. Тем не менее, чрезмерное количество пробиотиков вредит здоровью", - указывается в статье.

© Sputnik / Сергей Пятаков
Худшее, что можно съесть: ученый назвал "самый вредный" продукт

Специалисты обследовали 30 человек, страдающих вздутием живота, метеоризмом и другими проблемами с кишечником.

В ходе опроса выяснилось, что 22 человека, которые жаловались на "туман в голове", принимают пробиотики.

Также ученые определили уровень глюкозы, инсулина и L-молочной кислоты в крови, D-молочной кислоты в моче, а также взяли образцы микрофлоры из двенадцатиперстной кишки пациентов. 

"У испытуемых с "туманом в голове", было обнаружено увеличение количества бактерий в кишечнике и высокий уровень D-молочной кислоты. Согласно гипотезе врачей, пробиотики стимулируют выработку D-молочной кислоты, а именно она плохо влияет на работу мозга", - указано в журнале.

Это объясняет, почему в течение нескольких часов после еды люди, принимавшие пробиотики, не могли сконцентрироваться и нормально работать.




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