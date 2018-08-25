В ТГЭУ может появиться военная кафедра

Студенты смогут начать проходить военную подготовку на кафедре в 2018/2019 учебном году.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Военную кафедру Налоговой академии могут передать на баланс Ташкентского государственного экономического университета. Об этом говорится в проекте постановления кабмина Узбекистана.

Изменения связаны с преобразованием Налоговой академии Государственного налогового комитета республики в Центр повышения квалификации при налоговом комитете.

Студенты смогут начать проходить военную подготовку на кафедре в 2018/2019 учебном году.

Ректору ТГЭУ в месячный срок необходимо предоставить в Минфин расчеты необходимых для выделения средств на содержание военной кафедры.