Контролировать работу ОВД будет специальный департамент при МВД Узбекистана

Также департамент станет следить за исполнением решений законодательной и исполнительной власти.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Министерстве внутренних дел Узбекистана учрежден Организационный департамент, который будет оценивать эффективность деятельности органов внутренних дел. Об этом говорится в постановлении Мирзиёева.

Кроме того, новая структура займется системным анализом и прогнозирование криминогенной обстановки в республике.

Также департамент станет контролировать исполнение решений законодательной и исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что у сотрудников МВД появится новая форма, которую разработают с учетом международных стандартов.