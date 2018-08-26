Завершился первый этап подготовки к учению ШОС

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Первый этап подготовки к международному учению Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2018" завершился на Чебаркульском полигоне в Челябинской области.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
О завершении непосредственной подготовки к учению и готовности к проведению следующим этапам доложили замруководителя учения всех стран-участниц. В дальнейшем они приступят к планированию и проведению совместной антитеррористической операции.
"Войска, участвующие в совместном учении, завершили переброску и сосредоточение на Чебаркульском полигоне, размещение в полевом лагере, обслуживание вооружения и военной техники, а также провели ряд совместных тренировок по управлению войсками, в том числе с боевой стрельбой, которая прошла с применением артиллерии и авиации", - говорится в сообщении.
Совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств - членов ШОС "Мирная миссия-2018" проходят на полигоне Чебаркуль с 22 по 29 августа.
В маневрах принимают участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей.
Всего в международных учениях "Мирная миссия-2018" будут задействованы, по информации ЦВО, более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.