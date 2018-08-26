От камер не скрыться: почти 23 тысячи водителей попали в базу должников ГУВД

Общая сумма задолженности по всем штрафам составила 6 023 500 220 сумов.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента опубликовало список водителей-должников, нарушения которых зафиксировали радары и камеры. База данных доступна в Telegram-канале ГУВД.

В список должников попали те автомобилисты, которые не оплатили штраф в течение 60 дней со дня фиксации нарушения ПДД.

Сейчас в базе должников находятся автомобили, принадлежащие посольствам Польши, Таджикистана, России, хокимитам Ташкента, Самаркандской области и даже самому ГУВД Ташкента. Всего в список оказалось 22 976 должников. Общая сумма задолженности составила 6 023 500 220 сумов.