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В Ташкенте начали выдавать разрешения на тонировку автомобилей

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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За самовольное тонирование стекол легковых автомобилей предусмотрены штрафы от одного до двух минимального размера заработной платы.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Автовладельцам в Ташкенте с 23 августа начали выдавать разрешения на тонирование стекол легковых автотранспортных средств.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, за 3 дня такие разрешения получили 30 физических и 15 юридических лиц.

Получить разрешение на тонирование стекол легковых автотранспортных средств можно в диагностических станциях УБДД ГУВД Ташкента.

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Сотрудник ГИБДД проверяет уровень тонировки автомобилей на посту ДПС на 78-м километре МКАД.
© Sputnik / Руслан Кривобок
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За самовольное (без получения соответствующего разрешения) тонирование стекол легковых автотранспортных средств статьей 126 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности предусмотрены штрафы от одного до двух минимального размера заработной платы.

Ранее Sputnik Узбекистан провел опрос среди своих читателей, в котором выяснял, поддерживают ли граждане введение платной тонировки.

Утвердительно на этот вопрос ответили почти половина читателей, однако отметив при этом, что платная тонировка автомобилей в Узбекистане нужна, но только по доступной цене.

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