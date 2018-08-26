Пощекочут нервы иностранцам: экстремальное реалити-шоу запускают в Казахстане

В этом телевизионном проекте две команды из разных стран мира будут бороться за денежный приз — пять миллионов тенге (около 13,8 тысячи долларов по курсу Нацбанка). Планируется, что проект посмотрит около 300 миллионов телезрителей.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Акмолинской области Казахстана запустят экстремальное реалити-шоу с трансляцией на четырех континентах.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на управление туризма республики.

По задумке, в этом телевизионном проекте две команды из разных стран мира будут бороться за денежный приз — пять миллионов тенге (около 13,8 тысячи долларов по курсу Нацбанка).

© Foto : Управление туризма Акмолинской области Декорации к экстремальному реалити-шоу

Участниками реалити-шоу станут иностранцы — представители различных профессий, в том числе спортсмены, бизнесмены. Участники должны выполнять задания, которые потребуют от них хорошую физическую подготовку, так как состязания будут проходить в экстремальных условиях.

Организаторы построят казахский аул, крепостные сооружения и подворья для домашнего скота недалеко от села Балкашино Сандыктауского района.

"Здесь, в 340 километрах от Астаны, завершается строительство специального городка для съемок первого международного, экстремального реалити-шоу The NOMADS", - говорится в сообщении.

Проект реализуется по заказу Kazakh TV при поддержке министерства информации и коммуникаций.

© Foto : Управление туризма Акмолинской области Декорации к экстремальному реалити-шоу

По словам генпродюсера и автора идеи Елены Гомер, целью проекта является популяризация казахского языка, культуры, истории, традиций и обычаев.

Реалити-шоу будут показывать на казахском, русском и английском языках в 118 странах, более чем в 600 отелях мира. Планируется, что проект посмотрит около 300 миллионов телезрителей.