Школьные тренды: в Ташкенте представили новую форму для учащихся

Единая школьная форма будет введена во всех средних образовательных учреждениях Узбекистана с 2019/2020 учебного года.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Ташкенте в здании Дворца молодежи Узбекистана представили новую школьную форму и изделия для учащихся, которые реализуются перед началом учебного года на школьных базарах по всей республике, сообщает Podrobno.uz.

С 10 августа по 10 сентября в Узбекистане работают 1830 школьных ярмарок, где есть необходимые учебные принадлежности 26 наименований. Это канцелярские товары, портфели, обувь для мальчиков и девочек, а также спортивная одежда.

В настоящее время школьную форму производят порядка семи тысяч частных предприятий.

Напомним, что единая школьная форма в обязательном порядке будет введена во всех образовательных учреждениях республики с 2019/2020 учебного года. Так, предусматривается внедрение формы по трем возрастным категориям — для учащихся 1−4-х, 5−8-х и 9−11-х классов.