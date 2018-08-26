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Преступник за решеткой

Охранники ночного клуба в Ташкенте признались, почему убили бойца ММА

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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109804

В настоящее время уголовное дело возбуждено в отношении четырех охранников ночного клуба.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Охранники ночного клуба "Аурум 898" в Ташкенте, где трагически погиб чемпион по ММА Джамшид Кенжаев, признались, что боец пытался попасть в заведение в состоянии алкогольного опьянения и собирался зайти в помещение с ножом.

Об этом подозреваемые рассказали в эфире передачи "Пойтахт-вазият" на телеканале "Тошкент".

По их словам, когда Кенжаеву не разрешили зайти в ночной клуб, спортсмен ранил двоих охранников ножом.

"После того как он (Джамшид – ред.) ударил ножом, он упал и не выпускал нож из рук. Мы испугались. Мы подумали, что он опять начнет драться.  Потом сзади я ударил его ножом", - сказал один из подозреваемых.

Другие сотрудники заведения также начали избивать бойца битой, ногами и руками.

Ранее правоохранители выяснили, что почти все охранники работали в клубе без лицензии. 

В настоящее время уголовное дело возбуждено в отношении четырех охранников по статьям 97 и 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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Теги:
Убийство, Ташкент, Узбекистан



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