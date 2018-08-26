Приходи и забирай: GM Uzbekistan предлагает приобрести авто за 45 минут

Речь идет о марках Spark, Laсetti CNG и Cobalt – всего две тысячи 259 автомобилей.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Компания "Дженерал Моторс Узбекистан" обнародовала перечень автомобилей, которые можно приобрести в автосалонах за 45 минут.

"Во всех дилерских сетях имеются в наличии автомобили, доступные для немедленной контрактации и выдачи. Таким образом, покупатель имеет возможность забрать свой автомобиль всего за 45 минут", - говорится в сообщении пресс-службы GM.

© Sputnik / Игорь Руссак GM Uzbekistan возобновляет продажи автомобилей

Сегодня в дилерских сетях компании по программе "Автомобиль за 45 минут!" по всей республике имеются 2259 автомобилей Spark, Laсetti CNG и Cobalt. Полный список и количеств машин – на сайте компании.

В сообщении указывается, что информация, представленная в данном разделе, обновляется на ежедневной основе. Наличие автомобилей в дилерских предприятиях в течение рабочего дня может изменяться в зависимости от количества фактически реализованных автомобилей.

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Напомним, ранее GM Uzbekistan утвердила новые розничные цены на автомобили в национальной валюте. Руководство компании приняло решение о необходимости повышения розничных цен на отдельные модели производимых автомобилей почти на 8 процентов.