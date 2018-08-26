Глазами детей: в Узбекистане пройдет конкурс рисунка на тему энергосбережения

Для участия необходимо подать работу в формате А3 без рамок и ламинирования. Победителям конкурса будут вручены сертификаты, ноутбуки, планшеты и другие ценные подарки.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Узбекистане пройдет выставка-конкурс рисунка среди подрастающего поколения на тему «Энергосбережение глазами подрастающего поколения.

Как сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз», основной целью данного конкурса является привлечение внимания подрастающего поколения к бережливому отношению к энергоресурсам, природе, новым энергоэффективным технологиям.

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Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с информацией об участнике (фамилия, имя, отчество, возраст конкурсанта, домашний адрес, контактный телефон, номер школы или детского сада, название колледжа) и работу в формате А3 без рамок и ламинирования в Республике Каракалпакстан и областях в районные и областные подразделения АО «Узтрансгаз», в Ташкент е - в ООО «Нефтегазинвест».

Конкурсные работы будут оцениваться по 3 возрастным группам:

1. от 4 до 8 лет;

2. от 9 до 13 лет;

3. от 14 до 16 лет.

Срок проведения конкурса - с 25 августа по 30 ноября 2018 года. Прием конкурсных работ начинается 25 августа и заканчивается 25 ноября.

Работа комиссии начинается 26 ноября и заканчивается 30 ноября.

30 ноября 2018 года состоится открытие выставки конкурсных работ, объявление результатов конкурса и награждение победителей. Экспозиция будет проводиться с 30 ноября по 10 декабря 2018 года.

Победителям конкурса будут вручены сертификаты, ноутбуки, планшеты и другие ценные подарки.