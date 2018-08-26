В Ташкенте 1200 горожан поучаствовали в забеге в честь Дня независимости

Соревнования проходили по четырем возрастным категориям: от 16 до 35 лет, от 36 до 45 лет, от 46 до 55 лет и старше 56 лет.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Ташкенте 1200 горожан стали участниками массового забега в честь празднования 27-летия Дня независимости республики, сообщает пресс-служба хокимията города.

Соревнования прошли на спортивной арене "Пахтакор" под лозунгом "Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан!".

Пресс-служба хокимията города Ташкента Участники массового забега в честь Дня независимости

Участников распределили на четыре возрастные категории: от 16 до 35 лет, от 36 до 45 лет, от 46 до 55 лет и старше 56 лет. Женщины и мужчины стартовали отдельно.

В конце забега победителям вручили памятные подарки.