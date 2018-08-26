Маркетинг и SMM: чему научат в новом центре профессионального образования

Также выпускникам центра окажут помощь в трудоустройстве, в том числе за границей.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Ташкенте появится Узбекско-малазийский центр профессионального образования, который открывается в узбекской столице с участием Малазийского комплексного бизнес-колледжа.

Об этом сообщает Spot со ссылкой на постановление Шавката Мирзиёева.

Здесь узбекистанцы смогут пройти краткосрочные курсы в сфере предпринимательства, бухгалтерии, ресторанного менеджмента и кулинарии, социального медиамаркетинга и SMM.

Также выпускникам центра окажут помощь в трудоустройстве, в том числе за границей.