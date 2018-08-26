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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Арипов поручил ограничить число совещаний чиновников до трех раз в неделю

Sputnik / Екатерина Штукина
Общество
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Также чиновникам придется проводить заседания в течение не более полутора часов.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов призвал госорганы и местные власти ограничить количество совещаний до трех раз в неделю. Об этом сообщает kun.uz.

По поручению главы правительства будут разработаны конкретные рабочие регламенты. Например, чиновникам придется проводить заседания в течение не более полутора часов. Если это мероприятие республиканского значения, то максимум два часа.

Кроме того, мероприятия не должны проходить рано утром или поздно вечером. Сейчас во многих хокимиятах различные совещания обычно начинаются после 10 вечера.

Также все бумажные переписки сотрудников государственных организаций доведут до минимума.  

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Теги:
бюрократизм, Абдулла Арипов, Узбекистан



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