Обе услуги предоставляются бесплатно и доступны авторизованным пользователям портала, имеющим электронную цифровую подпись.
Там пресс-служба обещает публиковать последние новости Узбекистана и столицы, спорта и культуры.
Ранее он работал начальником юридического отдела в дирекции управляющей компании строящегося Tashkent City.
Это касается всех пунктов пропуска на госгранице с Казахстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном.
Об особенностях и формах международного сотрудничества органов правопорядка рассказал Sputnik Узбекистан экс-оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД СССР и России, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.
Только у секретариата Всемирных игр кочевников есть разрешение на использование воздушного пространства в районе проведения массовых мероприятий спортивного форума.
Спиртное и сигареты в Узбекистане запретили продавать на расстоянии 200 метров от школ, спортивных секций и религиозных учреждений.
Награда будет вручаться сотрудникам органов внутренних дел, работникам органов государственной власти и управления, внесшим вклад в развитие международного сотрудничества в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.
Ралли начнется в Европе и закончится в Центральной Азии. В каждом населенном пункте по пути следования байкеры установят инновационное оборудование.
Ежедневный рацион российских военных включает в себя 250 граммов мяса, 900 граммов овощей, 650 граммов хлеба, фруктовые соки и сгущенное молоко. Военнослужащие из Китая, Индии и Пакистана самостоятельно готовят себе еду.
В Узбекистане 5 сентября стартует новый учебной год. Практически весь август был для родителей своеобразным марафоном по базарам и торговым центрам города, в ходе которого они совершали традиционный забег по подготовке детей к школе.
Учения длились четверо суток, спецназовцы отрабатывали задачи в дневное и ночное время. Были выполнены боевые стрельбы из разных видов стрелкового оружия и средств ближнего боя на месте и в движении, проведены засады и налеты.