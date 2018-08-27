Как собрать ребенка в 1-й класс: ташкентские мамы к школе готовы

В Узбекистане 5 сентября стартует новый учебной год. Практически весь август был для родителей своеобразным марафоном по базарам и торговым центрам города, в ходе которого они совершали традиционный забег по подготовке детей к школе.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Корреспонденты Sputnik Узбекистан выяснили, сколько пришлось потратить денег родителям в Узбекистане, чтобы собрать ребенка в школу.

Мы прошлись по столичным базарам. Как отмечали сами продавцы, в регионах товар подешевле - все-таки в Ташкенте публика побогаче и требования у нее выше.

К примеру, Малика приехала с дочкой на базар "Куйлюк" из Алмалыка. По ее словам, в их городке есть канцелярские товары и, в принципе, не проблема собрать дочь в школу, но хочется чего-нибудь поинтереснее.

"Мы только на форму потратили 600 тысяч сумов, все в основном турецкого производства. Сколько ушло на канцелярию еще не считали, но в целом сборы обошлись больше миллиона", — поделилась она.

И тут же продавец по имени Фархад выдает главную фразу, определяющую суть этих ежегодных сборов: "Все дело в толщине кошелька и предпочтениях". Есть у родителей финансовые возможности — они будут брать все дорогое, нет — значит, будут экономить.

Самый большой чек в этом году у Фархада был выдан на сумму чуть больше одного миллиона сумов (это только за покупку канцелярских изделий). Родители собирали в школу троих детей.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Школьные тетради

"В среднем покупают на 250-300 тысяч сумов. Самые дорогие сборы у мам первоклашек. Им все с нуля надо брать, а у остальных что-то остается с прошлого года", — отметил продавец.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Школьная форма

Подходя к прилавку, мамы прежде всего интересуются страной-производителем. В основном стараются брать все российское. Правда, в этом году на базаре есть новинка - "американские тетради".

"Тетради так только называются, а так они завезены из Китая, как, в принципе, многое на наших прилавках", — подметил торговец уже на другом столичном базаре "Авиасозлар".

После обхода двух базаров в глазах все рябило: тетради, ручки, фломастеры, карандаши… все одно и то же. И цены одинаковые, скидка вступает в действие только когда берешь комплект принадлежностей, а на пару тетрадей и еще какую-то мелочь ее нет.

К примеру, 12-листовая тетрадь местного производства, но из российской бумаги, стоит в этом году 400 сумов. Бывалые родители знают, что лучше брать сразу по 100 штук. В результате из бюджета сразу утекают 80 тысяч сумов, так как тетради надо брать двух видов - в клетку и в линейку. Есть на рынке 12-листовые тетради, завезенные из России. Обойдутся они не меньше чем в 2,5 тысячи сумов за штуку.

Отечественный дневник стоит пять тысяч сумов, российский — от 15 до 30 тысяч сумов. Ручки — по 2 тысячи сумов. Цены на карандаши, фломастеры, пластилин варьируются от количества цветов и страны-производителя. И если раньше предпочтения в основном отдавали российским цветным карандашам, то в этом году завезли продукцию хорошего качества из Китая. "Сравнительно недорогая цена на нее сделала свое дело, раскупают быстро", - замечают торговцы.

Одним из самых затратных пунктов в списке приобретений на школьном базаре является рюкзак. Цены на них стартуют от 50 тысяч и достигают 300 тысяч сумов. Но если зайти в магазин, открывается уже совсем иная картина. Здесь самый дешевый рюкзак обойдется не меньше чем в 150 тысяч сумов. А "добротный и не на один год" (как заверяют продавцы) стоит больше одного миллиона сумов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Школьная форма для девочек

Такую разницу в ценах объяснить легко - качество товара на школьном базаре, по словам торговцев, ниже. Кроме того, на школьных базарах есть установленные цены, выше которых продавать нельзя. В основном там продают ранцы местного или китайского производства. А внутри вещевого базара можно найти и рюкзак из Италии.

© Sputnik / Кирилл Каллиников В чем узбекские школьники пойдут на линейку: утверждена новая форма

На школьном базаре старейшего рынка столицы "Чорсу" торговля в эти дни тоже идет полным ходом. Цены на отдельные позиции дешевле, чем на других базарах. Например, здесь можно купить дешевле форму. Большой выбор белых рубашек как для девочек, так и для мальчиков. Цены на них колеблются от 50 до 100 тысяч сумов. Юбка и жилетка обойдутся чуть больше 100 тысяч сумов. Костюм для мальчика - от 100 до 180 тысяч сумов. В основном все это местного производства. Одежда импортных производителей в разы дороже.

Удивила в этом году недешевая цена на обувь. Причем неважно, для первоклашек или для подростков. Меньше 150 тысяч не купить. Хорошие туфли на ребенка обойдутся в 250 тысяч сумов, кроссовки - от 150 тысяч сумов и выше.

В этом году торговля школьной формой шла не особо бойко. Многие родители, как подмечали продавцы, экономили, так как ситуация с единой школьной формой до конца еще не ясна. И в школах оставили прошлогоднюю форму, ведь в столице у многих учебных заведений уже есть своя форма. Поэтому многие просто достанут в сентябре брюки и юбки с прошлого года.

По нашим подсчетам, самые скромные сборы обошлись столичным родителям от 500 до 800 тысяч сумов. Если же приобретались товары от известных российских и турецких производителей — больше полутора миллионов сумов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Торговые ряды школьного базара

Напомним, что школьные ярмарки будут работать до 10 сентября. Всего по республике их насчитывается в этом году 1325.