По Шелковому пути проедут 500 байкеров

Ралли начнется в Европе и закончится в Центральной Азии. В каждом населенном пункте по пути следования байкеры установят инновационное оборудование.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча председателя Госкомтуризма Узбекистана Бахтиера Умарова с руководителем организации Innovation rally on Silk road Филлипом Райнишем. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Темой встречи стало обсуждение проведения инновационного ралли на Шелковом пути, в рамках которого более пятисот байкеров проедут по Узбекистану.

Инициировали проект Госкомтуризма республики и Министерство инноваций. Если мероприятие пройдет успешно, моторалли станет ежегодным.

Машрут начнется в Европе и закончится в Центральной Азии. В каждом городе, в каждой деревне, которую посетят участники ралли, они оставят различные инновационные механизмы, к примеру, солнечные панели, воздухоочистители, очистители воды, элементы смарт-агрикультуры.

Водители байков и внедорожников будут самостоятельно устанавливать эти приборы и объяснять принцип работы техники. Среди прочего водители будут посещать школы, университеты и устраивать там мастер-классы, знакомить с инновационными технологиями.

Как сообщалось ранее, сообщество мотоциклистов Кыргызстана совместно с Ассоциацией мотоциклистов Центральной Азии и мотоклубами Узбекистана, Казахстана и Таджикистана организовали третий по счету международный мотопробег "Путь кочевника".Мотопробег пройдет по дорогам Великого шелкового пути на территории четырех стран — Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Цель пробега — продвижение мотокультуры в Центральной Азии.