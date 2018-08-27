Для участников учений ШОС на Урале заготовлено более 100 тонн продуктов

Ежедневный рацион российских военных включает в себя 250 граммов мяса, 900 граммов овощей, 650 граммов хлеба, фруктовые соки и сгущенное молоко. Военнослужащие из Китая, Индии и Пакистана самостоятельно готовят себе еду.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Более 100 тонн продуктов питания заготовлено для российских и иностранных военнослужащих, участвующих в совместных антитеррористических учениях стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2018", которые проходят на Чебаркульском полигоне в Челябинской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

© Sputnik / Алексей Куденко Завершился первый этап подготовки к учению ШОС

"Для участников учений ШОС "Мирная миссия - 2018" заготовлено более 100 тонн продуктов. Для приготовления горячей пищи в российском полевом лагере развернут пункт питания, обеспеченный необходимым оборудованием и укомплектованный штатными поварами уральской танковой дивизии, что позволяет организовать прием пищи всему личному составу Центрального военного округа", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЦВО, ежедневный рацион российских военных включает в себя 250 граммов мяса, 900 граммов овощей, 650 граммов хлеба, фруктовые соки и сгущенное молоко. Военнослужащие из Китая, Индии и Пакистана самостоятельно готовят еду на специально развернутых для них полевых кухнях из продуктов, переданных российской стороной. Личный состав Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана питается в столовой автономного полевого лагеря АПЛ-500, добавили в ведомстве.

Каждый день учений страны-участницы проводят презентацию национальной кухни. Индия представила военнослужащим вегетарианское блюдо Раджма Чаван, суп "Дал Макни", а также сыр панир. Военные Пакистана приготовили на учениях баранину с творогом "Дам-пахт", плов и кхиру (рисовый пудинг с кардамоном). Китай предложил участникам тофу в соевом соусе, свинину в остро-сладком соусе "юйсян" и утку по-пекински, сообщает пресс-служба ЦВО.

Совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств – членов ШОС "Мирная миссия - 2018" проходят на полигоне Чебаркуль с 22 по 29 августа. В маневрах принимают участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей.

Всего в международных учениях "Мирная миссия - 2018" задействованы, по информации ЦВО, более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.