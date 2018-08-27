Подальше от детей: продажу алкоголя и табака разрешат в 200 метрах от школ

Ранее власти предлагали сократить это расстояние до 100 метров, также документ расширили до ограничений на продажу сигарет.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Спиртное и сигареты в Узбекистане запретили продавать на расстоянии 200 метров от школ, спортивных секций и религиозных учреждений, сообщается в проекте постановления президента.

В первоначальной версии документа "О мерах по совершенствованию системы управления и развитию алкогольной и табачной отрасли" предлагалось сократить это расстояние с 1 июля до 100 метров.

"Разрешается реализовывать алкогольную и табачную продукцию в объектах торговли, расположенных на расстоянии более 200 метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений", - говорится в тексте проекте постановления.

Кроме того, теперь в Узбекистан запрещено ввозить алкоголь в полимерной потребительской таре из полиэтилена и полистирола за исключением пива.