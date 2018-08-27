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В Узбекистане будут награждать за сотрудничество с полицейскими за рубежом

Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Награда будет вручаться сотрудникам органов внутренних дел, работникам органов государственной власти и управления, внесшим вклад в развитие международного сотрудничества в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Нагрудный знак "За укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью" будет учрежден для сотрудников МВД Узбекистана.

Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано в понедельник на сайте национальной базы законодательства, передает РИА Новости.

Постановлением утверждена программа мер по внедрению системы управления, контроля и работы с личным составом органов внутренних дел страны.

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"Учредить ведомственный нагрудный знак "За укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью", - говорится в тексте программы.

В соответствии с документом, знак планируется учредить приказом министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бобожонова.

Награда будет вручаться сотрудникам органов внутренних дел, в том числе зарубежных полицейских структур, работникам органов государственной власти и управления, внесшим вклад в развитие международного сотрудничества в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе в области розыска скрывающихся лиц и похищенных материальных ценностей, совершенствования системы подготовки кадров.

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Ранее МВД Узбекистана сообщало, что министерство активизирует работу по созданию межведомственных координационных групп с иностранными правоохранительными ведомствами, а также в сфере подготовки и стажировки кадров за рубежом. В частности, МВД создало межведомственные координационные группы с коллегами из Беларуси, России, Казахстана и Таджикистана. Прорабатываются вопросы создания аналогичных групп с Азербайджаном, Афганистаном, Пакистаном и Турцией.




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