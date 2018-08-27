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Беспилотник

На Всемирных играх кочевников запретили использовать дроны

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Только у секретариата Всемирных игр кочевников есть разрешение на использование воздушного пространства в районе проведения массовых мероприятий спортивного форума.

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Использование всех видов беспилотников будет запрещено в местах проведения Всемирных игр кочевников в Кыргызстане, это вызвано соображениями безопасности.

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Третьи Всемирные игры кочевников стартуют 2 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль. Для состязаний в 36 национальных видах спорта приглашены свыше 3 тысяч атлетов из 80 стран. Первые игры прошли в Кыргызстане в сентябре 2014 года. Помимо зрелищных спортивных состязаний на полях игр проходят многочисленные этнографические фестивали и конкурсы.

О своем патронате над проведением мероприятия заявила ЮНЕСКО. Участие в мероприятии подтвердили руководители Турции, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана и Венгрии, а также главы российских регионов и руководители международных спортивных организаций.

"Во время проведения III Всемирных игр кочевников 2-8 сентября в Иссык-Кульской области полеты беспилотных летательных аппаратов (коптеров, дронов, авиамоделей) будут запрещены. Запрет на полеты введен для обеспечения высокого уровня безопасности для гостей и участников мероприятия", - сообщили в секретариате.

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Организаторы мероприятий подчеркнули, что разрешение на использование воздушного пространства в районе проведения массовых мероприятий спортивного форума есть только у секретариата Всемирных игр кочевников. Все остальные беспилотники "будут сбиваться без предупреждения".

Посещение всех мероприятий в рамках Игр, за исключением торжественных церемоний открытия и закрытия, будет бесплатным для всех желающих. Все билеты на церемонию открытия спортивного праздника были распроданы уже к началу августа. Организаторы ожидают, что места проведения спортивных мероприятий посетят около 60 тысяч зрителей.

 




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