Примут всех: Узбекистан впервые не закроет границы ко Дню независимости

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Узбекистан ко Дню независимости впервые не намерен закрывать границы, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Машины и поезда с 31 августа по 5 сентября смогут свободно проехать через пункты пропуска на границах с Кыргызстаном, Афганистаном, Туркменистаном, Казахстаном, Таджикистаном.
Ранее сообщалось о запуске дополнительных составов внутри республики по маршрутам Ташкент - Самарканд - Ташкент, Ташкент - Термез - Ташкент, Ташкент - Андижан - Ташкент, Ташкент - Бухара - Ташкент.
Кроме того, национальная компания "Узбекские железные дороги" объявила о 50% скидке на билеты в праздничные дни. Таким образом власти намерены обеспечить организацию отдыха для жителей страны.
В период празднования государственных праздников дополнительные условия для полноценного отдыха пассажиров железнодорожного транспорта организовываются в соответствии с указом президента страны.