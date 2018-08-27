20:31 27 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Жители на границе между Узбекистаном и Таджикистаном, архивное фото

Примут всех: Узбекистан впервые не закроет границы ко Дню независимости

© Sputnik / Амир Исаев
Общество
Получить короткую ссылку
20510

Это касается всех пунктов пропуска на госгранице с Казахстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Узбекистан ко Дню независимости впервые не намерен закрывать границы, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Машины и поезда с 31 августа по 5 сентября смогут свободно проехать через пункты пропуска на границах с Кыргызстаном, Афганистаном, Туркменистаном, Казахстаном, Таджикистаном.

В Ташкенте состоялся массовый забег в честь Дня независимости
Пресс-служба хокимията города Ташкента
В Ташкенте 1200 горожан поучаствовали в забеге в честь Дня независимости

Ранее сообщалось о запуске дополнительных составов внутри республики по маршрутам Ташкент - Самарканд - Ташкент, Ташкент - Термез - Ташкент, Ташкент - Андижан - Ташкент, Ташкент - Бухара - Ташкент.

Кроме того, национальная компания "Узбекские железные дороги" объявила о 50% скидке на билеты в праздничные дни. Таким образом власти намерены обеспечить организацию отдыха для жителей страны.

В период празднования государственных праздников дополнительные условия для полноценного отдыха пассажиров железнодорожного транспорта организовываются в соответствии с указом президента страны.

Теги:
Поезд, границы, День независимости



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прорыв трубы горячего водоснабжения
    Круто сваренные

    Фонтан кипятка высотой 17 метров забил из-под асфальта в центре казахстанского Павлодара. Горячая вода повредила четыре автомашины.

  • Студенты на аудитории. Архивное фото
    Ученья свет

    Почему студенты из Юго-Восточной Азии и Китая хотят изучать русский язык в Кыргызстане, рассказал эксперт.

  • Афганский полицейский на месте взрыва, архивное фото
    Это не мы!

    Власти Таджикистана опровергают сообщения СМИ о том, что самолеты ВВС республики нанесли удары по территории провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.

  • Поднятая ветром пыль, фото из архива
    Буря в пустыне

    Какое влияние на Азербайджан окажет пыльная буря, охватившая юго-восточные провинции Ирана, читайте в материале Sputnik.

  • Группа Secret Service в гостях у Sputnik
    Секрет успеха

    Участники группы Secret Service спели вживую в редакции Sputnik Беларусь и объяснили, как музыка Рахманинова помогла им стать популярными.

  • Хансел Павел Оро Оро
    Домино, люди, независимость

    Журналисты латиноамериканского телеканала Telesur приехали в Абхазию, чтобы подготовить репортаж о праздновании юбилея признания независимости республики.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил сельскохозяйственный рынок (27 августа 2018). Еревaн
    Законы рынка

    Аномальная жара и нехватка оросительной воды привели к дефициту овощей. Премьер Армении Никол Пашинян отправился на рынок, чтобы разобраться в ситуации.

  • Iphone
    Позвони мне, позвони

    Если вы живете в Австралии, а вам постоянно названивают из Латвии, не снимайте трубку — это мошенники, предупреждают местные СМИ.

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, архивное фото
    Заграница нам поможет!

    Литва собирается оказать поддержку Киеву в восстановлении Авдеевки в Донецкой области, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

  • Прорыв трубы горячего водоснабжения
    Круто сваренные

    Фонтан кипятка высотой 17 метров забил из-под асфальта в центре казахстанского Павлодара. Горячая вода повредила четыре автомашины.

  • Студенты на аудитории. Архивное фото
    Ученья свет

    Почему студенты из Юго-Восточной Азии и Китая хотят изучать русский язык в Кыргызстане, рассказал эксперт.

  • Афганский полицейский на месте взрыва, архивное фото
    Это не мы!

    Власти Таджикистана опровергают сообщения СМИ о том, что самолеты ВВС республики нанесли удары по территории провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия - 2018
"Мирная миссия - 2018": как прошли совместные учения военных стран ШОС
СПУТНИК_Взвешивание животных в лондонском зоопарке
Пингвины и сурикаты: зачем в зоопарке взвесили 17 тысяч животных
Общение без границ: какой язык мира стоит выучить

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054