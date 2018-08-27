Примут всех: Узбекистан впервые не закроет границы ко Дню независимости

Это касается всех пунктов пропуска на госгранице с Казахстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Узбекистан ко Дню независимости впервые не намерен закрывать границы, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Машины и поезда с 31 августа по 5 сентября смогут свободно проехать через пункты пропуска на границах с Кыргызстаном, Афганистаном, Туркменистаном, Казахстаном, Таджикистаном.

Пресс-служба хокимията города Ташкента В Ташкенте 1200 горожан поучаствовали в забеге в честь Дня независимости

Ранее сообщалось о запуске дополнительных составов внутри республики по маршрутам Ташкент - Самарканд - Ташкент, Ташкент - Термез - Ташкент, Ташкент - Андижан - Ташкент, Ташкент - Бухара - Ташкент.

Кроме того, национальная компания "Узбекские железные дороги" объявила о 50% скидке на билеты в праздничные дни. Таким образом власти намерены обеспечить организацию отдыха для жителей страны.

В период празднования государственных праздников дополнительные условия для полноценного отдыха пассажиров железнодорожного транспорта организовываются в соответствии с указом президента страны.