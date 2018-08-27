Строительство нового центра Olmazor Business City возглавил Умид Умаров

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Дирекцию по строительству и эксплуатации нового бизнес-центра Olmazor Business City возглавил Умид Умаров, сообщает хокимият Ташкента.

Ранее выпускник Вестминстерского международного университета в Ташкенте занимал должность начальника юридического отдела в дирекции управляющей компании крупномасштабного проекта Tashkent City.

Он начинал свою карьеру в 2003 году как переводчик директора в фирме "Зарафшон-Ньюмонт", с 2009 по 2016 год работал юристом и заместителем директора в Навоийском горно-металлургическом комбинате, в 2017-2018-м занимал пост директора фирмы Gold Aziya Zarafshon.

Центр Olmazor City построят между улицей Янги Олмазор и Малой кольцевой дорогой в Ташкенте, туда войдут административные здания, многоквартирные дома, гостиницы и аллеи, школы и поликлиники. Площадь проекта – более 24 гектаров.