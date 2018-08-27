Telegram-канал появился у хокимията Ташкента

Там пресс-служба обещает публиковать последние новости Узбекистана и столицы, спорта и культуры.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Пресс-служба хокимията Ташкента запустила Telegram-канал, там обещают публиковать последние новости столицы и всего Узбекистана, спорта и культуры.

В конце июля также заработал новый официальный сайт города, записи на портале структурированы по девяти разным тематикам – Узбекистан, Ташкент, Обод махалля, общество, политика, экономика, технологии, туризм и спорт, все материалы сопровождаются иллюстрациями. Есть разделы "Популярные новости" и "Объявления".

Кроме того, в 2018 году в Ташкенте внедряют особый порядок управления – несколько органов передаются в ведение хокимов города, а территориальные органы госуправления буду подчиняться лично Джахонгиру Артыкходжаеву. Документ предусматривает и кардинальное сокращение территориальных межведомственных коллегиальных органов.