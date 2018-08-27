На ЕПИГУ появились новые интерактивные услуги

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг теперь можно оставить заявление на справку о наличии или отсутствии в списке получателей пенсий или пособий, а также подать заявление на оформление единовременного пособия при рождении ребенка.

Обе услуги предоставляются бесплатно. Они доступны авторизованным пользователям портала, имеющим электронную цифровую подпись.

Единовременное пособие при рождении ребенка равно двухкратному размеру минимальной заработной платы. В местностях, где к зарплате установлены районные коэффициенты, размер пособия определяется с их учетом. Неработающим и не проходящим обучение родителям пособие назначается и выплачивается районными (городскими) отделами внебюджетного Пенсионного фонда, другим – по месту работы или учебы.