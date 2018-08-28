GM Uzbekistan внедряет электронную очередь на автомобили

Теперь в специальном разделе сайта покупатели смогут наблюдать за темпом изменения своей очереди.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. На официальном сайте GM Uzbekistan появился раздел, в котором покупатели могут увидеть перечень автомобилей для контрактации по ранее зарегистрированным заявкам, сообщили в компании.

"Перечень автомобилей по ранее зарегистрированным заявкам действителен на 9:00 часов соответствующей даты и будет обновляться на ежедневной основе по мере заключения контрактов", - говорится в сообщении.

На официальном сайте компании также ежедневно обновляется информация об имеющихся в дилерских сетях автомобилях для контрактации. Сейчас доступно более 5500 автомобилей: 3500 автомобилей Nexia и по 1000 Lacetti и Cobalt.

Напомним, ранее GM Uzbekistan утвердила новые розничные цены на автомобили в национальной валюте. Руководство компании приняло решение о необходимости повышения розничных цен на отдельные модели производимых автомобилей почти на 8 процентов.