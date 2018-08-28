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Развалины в городе Алеппо, Сирия

Глава Генштаба ВС РФ призвал страны ШОС участвовать в гумоперации в Сирии

© AP Photo / Sergei Grits
Общество
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Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов отметил, что страны ШОС объединяют схожие приоритеты – добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность и безопасность.

ТАШКЕТ, 28 авг - Sputnik. Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов предложил начальникам генеральных штабов стран-участниц ШОС принять участие в гуманитарной операции в Сирии, сообщает РИА Новости.

"Обращаюсь к вам с предложением принять участие в гуманитарной операции в Сирии, где сегодня возможен широкий спектр нашего практического взаимодействия. Это разминирование территории, совместное патрулирование, оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры", - сказал Герасимов, открывая совещание начальников генеральных штабов вооруженных сил государств – участников Шанхайской организации сотрудничества.

Он отметил, что страны ШОС объединяют единые приоритеты – добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность и безопасность.

"Нам противостоят общие вызовы и угрозы, в первую очередь со стороны международного терроризма, что наглядно подтверждают события последнего времени. В последнее время для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями", - добавил Герасимов.

На совещании начальники генштабов обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и совершенствования военного сотрудничества, а также обсудят реализацию решений руководителей оборонных ведомств ШОС.

Совещание начальников генеральных штабов, в котором принимают участие представители России, Индии, Китая, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси, проходит в период проведения совместных военных антитеррористических учений ШОС "Мирная миссия - 2018".

 




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