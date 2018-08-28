Спецвойска в деле: узбекистанцам покажут, на что способны солдаты Нацгвардии

Об истории создания военизированного формирования в составе Вооруженных сил Узбекистана, о задачах, которые оно выполняет, и людях, которые там работают, расскажет сегодня в документальном фильме телеканал "Узбекистан 24".

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Во вторник, 28 августа, в 20:30 на телеканале "Узбекистан 24" будет транслироваться документальный фильм о Национальной гвардии.

Корреспондент Sputnik Узбекистан встретился с кинорежиссером Фозилом Фархадом и расспросил об истории создания фильма.

"Я начал писать сценарий фильма 10 июля, а проектная версия была подготовлена в течение недели", - поделился он.

Съемки проходили в Ташкенте и Ташкентской области, городе Джизаке и Фаришском районе Джизакской области.

Фозил Фархад отметил, что съемочная группа в этом фильме постаралась ответить на вопрос: что такое национальная гвардия, для чего ее создали и каковы ее основные функции?

Как выполнена эта задача, дадут оценку зрители, добавил режиссер фильма.