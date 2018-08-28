Спецвойска в деле: узбекистанцам покажут, на что способны солдаты Нацгвардии

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Во вторник, 28 августа, в 20:30 на телеканале "Узбекистан 24" будет транслироваться документальный фильм о Национальной гвардии.
Корреспондент Sputnik Узбекистан встретился с кинорежиссером Фозилом Фархадом и расспросил об истории создания фильма.
"Я начал писать сценарий фильма 10 июля, а проектная версия была подготовлена в течение недели", - поделился он.
Съемки проходили в Ташкенте и Ташкентской области, городе Джизаке и Фаришском районе Джизакской области.
Фозил Фархад отметил, что съемочная группа в этом фильме постаралась ответить на вопрос: что такое национальная гвардия, для чего ее создали и каковы ее основные функции?
Как выполнена эта задача, дадут оценку зрители, добавил режиссер фильма.