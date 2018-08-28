Совместить приятное с полезным: в Кыргызстане молодоженов проверят на ВИЧ

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В Республике Кыргызстан перед свадьбой молодоженов будут проверять на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает Sputnik Таджикистан.

Соответствующий законопроект вынесла на обсуждение депутат республиканского парламента от фракции Социал-демократической партии (СДПК) Альфия Самигуллина.

© Sputnik / Руслан Кривобок Безалкогольная вечеринка: в Латвии запретили пить шампанское на свадьбах

По мнению авторов, инициатива поможет заранее выявить недуг и остановить его распространение.

Кроме того, вступающие в брак должны обязательно ознакомить друг друга с результатами исследований. В дальнейшем молодые супруги будут ответственнее подходить к планированию беременности и другим важным событиям.

Ранее сообщалось о решении Олий Мажлиса Узбекистана по созданию комиссии для проведения семейных мероприятий. Рабочая группа изучила мнение широкой общественности по упорядочению семейных мероприятий и издала соответствующий документ. Цель – проведение как можно более скромных и приближенных к традициям мероприятий.