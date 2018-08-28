Россия построит  в Таджикистане пять школ

Инициатива реализуется в рамках совместного гуманитарного проекта, который стартовал год назад, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В Таджикистане построят пять русских школ, сообщает РИА Новости.

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, инициатива реализуется в рамках совместного гуманитарного проекта, который стартовал год назад.

© Sputnik / Кирилл Каллиников В России выросло число желающих ограничить поток мигрантов

В ближайшее время также 29 учителей из семи регионов РФ отправятся в работу в РТ, сейчас там работают уже 26 человек, они приняли решение продолжить миссию в Таджикистане.

Проект стал важным вкладом в развитие не только культурно-гуманитарных связей, но и в целом отношений стратегического партнерства двух стран, считает политик. В дальнейшем Россия намерена поступательно наращивать российско-таджикское сотрудничества, реализуются договоренности о создании в республике пяти школ на 1200 мест каждая.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на прошлой неделе впервые за 17 лет посетил Узбекистан. Стороны подписали контракты на 130 миллионов долларов.