На что был потрачен госбюджет Узбекистана за первые полгода

Валовый внутренний продукт страны составил около 153 триллионов сумов, в этом направлении рост по сравнению с прошлым годом составил 4,9%. Вместе с тем относительно соответствующего периода 2017 года достигнут рост в промышленности – на 6,1%, в сельском, лесном и рыбоводческом хозяйстве – 2,7%, в строительстве – 9,7%, в сфере услуг торговли, проживания и питания – 1,7%, других услуг – на 5%, передает пресс-служба МИД Узбекистана.
На сферу здравоохранения потрачено 4 178,8 миллиардов сума. Увеличены объемы финансирования скорой помощи. На онкологические учреждения выделено в полтора раза больше средств.