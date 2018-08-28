20:43 28 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Сенат Олий Мажлиса Узбекистана

На что был потрачен госбюджет Узбекистана за первые полгода

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
154 0 0

Больше всего средств потрачено на сферу здравоохранения - 4 триллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. На заседании законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели итоги исполнения госбюджета и бюджетов государственных целевых фондов в I полугодии 2018 года.

Кошелек с деньгами
Sputnik
Прозрачная система: узбекистанцы смогут участвовать в распределении бюджета
Валовый внутренний продукт страны составил около 153 триллионов сумов, в этом направлении рост по сравнению с прошлым годом составил 4,9%. Вместе с тем относительно соответствующего периода 2017 года достигнут рост в промышленности – на 6,1%, в сельском, лесном и рыбоводческом хозяйстве – 2,7%, в строительстве – 9,7%, в сфере услуг торговли, проживания и питания – 1,7%, других услуг – на 5%, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

На сферу здравоохранения потрачено 4 178,8 миллиардов сума. Увеличены объемы финансирования скорой помощи. На онкологические учреждения выделено в полтора раза больше средств.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобиль ВАЗ 2101
    Ветеран автопрома

    Больше сорока лет назад глава района помог простому азербайджанскому механизатору приобрести "Жигули" – машина до сих пор служит своим владельцам.

  • Паспортный контроль в аэропорту Внуково, архивное фото
    Открытая граница

    Граждане каких стран приезжали в Беларусь чаще других после продления срока действия безвизового режима, рассказали в МИД республики.

  • Девушка прыгает через огонь, архивное фото
    Духи, костер и гадания

    К каким истокам восходит праздник Нанхуа в Абхазии, связан ли он с христианскими традициями и какие ритуалы ему предшествуют, читайте в материале Sputnik.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель прогулялась по Еревану с президентом Саркисяном, премьером Пашиняном и Анной Акопян
    Немецкая неточность

    МИД Армении заметил ошибки в видеороликах, размещенных пресс-службой канцлера Германии Ангелы Меркель.

  • Деньги и медицина
    Только вернитесь!

    Те, кто уехал из Латвии более трех лет назад и хотел бы вернуться, могут рассчитывать на стартовый капитал для открытия своего бизнеса.

  • Здание Европейского суда по правам человека, архивное фото
    Непонятный язык

    Европейский суд по правам человека постановил, что Словения нарушила права литовца, предоставив ему на суде русскоязычного переводчика.

  • Борис Титов
    "Винный мост"

    Производство вина под российскими брендами в Молдове может решить проблемы местной винодельческой отрасли, считают предприниматели.

  • Группа Алиса на фестивале Нашествие в Тверской области
    Все это рок-н-ролл

    Константин Кинчев и рок-группа "Алиса" впервые за 20 лет выступят в Таллинне в рамках юбилейного гастрольного тура.

  • Здравствуй, Россия! - 2018
    "Здравствуй, Россия!"

    Восемнадцать старшеклассников из Южной Осетии совершили поездку в северную столицу России в рамках программы Россотрудничества.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия - 2018
"Мирная миссия - 2018": как прошли совместные учения военных стран ШОС
Как ручные: чувак кормит крокодилов с рук
Сотрудник зоопарка кормил крокодилов с рук, шокируя посетителей
Орден Эл-юрт хурмати
Знак почета: ордену "Эл-юрт Хурмати" - 20 лет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054