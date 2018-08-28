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В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии состоялось открытие радиотерапевтического комплекса компании Elekta Infinity

В республиканском онкоцентре появился аппарат дистанционной лучевой терапии

Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Общество
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Подобное уникальное и современное устройство установлено в ведущих клиниках мира.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии открыли радиотерапевтический комплекс компании Elekta Infinity, в котором установлен современный аппарат дистанционной лучевой терапии с линейным ускорителем электронов, сообщает пресс-служба минздрава.

Лучевая терапия – один из основных методов лечения онкологических пациентов. Применяется, как в комбинированном с оперативным лечением, так и в самостоятельном вариантах, а также, как средство паллиативной и симптоматической терапии. 

"Это уникальное и современное устройство существует только в ведущих клиниках мира, теперь в Узбекистане тоже появилась возможность лечения онкологических больных с помощью такой передовой лучевой терапии. Современные представления о месте и возможностях лучевой терапии основываются на принципиальном положении о максимально точном подведении лечебной дозы к мишени с минимальным облучением здоровых тканей и критических органов", — заявил министр здравоохранения Алишер Шадманов. 

  • В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии состоялось открытие радиотерапевтического комплекса компании Elekta Infinity
    Пресс-служба Минздрава Узбекистана
  • В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии состоялось открытие радиотерапевтического комплекса компании Elekta Infinity
    Пресс-служба Минздрава Узбекистана
  • В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии состоялось открытие радиотерапевтического комплекса компании Elekta Infinity
    Пресс-служба Минздрава Узбекистана
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Пресс-служба Минздрава Узбекистана

По его словам, методики объемной (3D) конформной лучевой терапии широко используются сейчас в разных странах.

Использование IMRT/VMAT дополнительно позволит значительно снизить дозовую нагрузку на критические органы, уменьшить риск постлучевых осложнений и оптимизировать лучевую терапию в конкретной клинической ситуации. Сейчас эта технология применяется для лечения опухолей головы/шеи, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза. Кроме того, ротационная методика лучевой терапии с модуляцией интенсивности пучка (VMAT) позволит значительно сократить время сеанса облучения в 2-3 раза, что увеличит пропускную способность оборудования. Это чрезвычайно актуально при лечении движущихся мишеней, таких как опухоли в легком и рак предстательной железы.




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