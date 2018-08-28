Конкурс по отбору управленческих кадров начался в Узбекистане

Конкурс "Тараккиёт" будет проходить в 16 номинациях, заявки принимаются от граждан в возрасте от 30 до 45 лет.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Объявлен республиканский конкурс по отбору перспективных управленческих кадров "Тараккиёт", который проводится раз в три года согласно постановлению президента от 30 мая, сообщается на сайте "Узлидеп".

Победители конкурса проходят обучение на трехмесячных курсах по "Президентской программе подготовки управленческих кадров", включая стажировку за рубежом, а затем назначаются на руководящие должности в государственных организациях.

Конкурс "Тараккиёт" будет проводиться по 16 номинациям:

1. Лучший управленец в сфере государственного и общественного управления;

2. Лучший управленец в судебно-правовой сфере;

3. Лучший управленец в кредитно-финансовой сфере;

4. Лучший управленец в сфере промышленности;

5. Лучший управленец в сфере информационных технологий и коммуникаций;

6. Лучший управленец в сфере сельского и водного хозяйства;

7. Лучший управленец в сфере архитектуры и строительства;

8. Лучший управленец в сфере коммунального хозяйства;

9. Лучший управленец в налоговой и таможенной сферах;

10. Лучший управленец в сфере экологии и охраны окружающей среды;

11. Лучший управленец в сфере образования, науки и инноваций;

12. Лучший управленец в сфере здравоохранения;

13. Лучший управленец в сфере культуры, искусства и спорта;

14. Лучший управленец в сфере внешней политики, внешнеэкономической деятельности и туризма;

15. Лучший управленец в сфере макроэкономики и регионального развития;

16. Лучший управленец в сфере транспорта и логистики.

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В конкурсе могут участвовать граждане Узбекистана в возрасте от 30 до 45 лет, имеющие базовое высшее образование и не менее трех лет опыта работы на руководящей должности в соответствующей сфере.

Для участия в конкурсе необходима регистрация на сайте taraqqiyot-tanlov.uz в период с 1 по 30 октября. Подробная информация доступна там же. В финал конкурса будут отобраны 150 претендентов, из которых будут определены 50 победителей.