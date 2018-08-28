Конкурс по отбору управленческих кадров начался в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Объявлен республиканский конкурс по отбору перспективных управленческих кадров "Тараккиёт", который проводится раз в три года согласно постановлению президента от 30 мая, сообщается на сайте "Узлидеп".
Победители конкурса проходят обучение на трехмесячных курсах по "Президентской программе подготовки управленческих кадров", включая стажировку за рубежом, а затем назначаются на руководящие должности в государственных организациях.
Конкурс "Тараккиёт" будет проводиться по 16 номинациям:
1. Лучший управленец в сфере государственного и общественного управления;
2. Лучший управленец в судебно-правовой сфере;
3. Лучший управленец в кредитно-финансовой сфере;
4. Лучший управленец в сфере промышленности;
5. Лучший управленец в сфере информационных технологий и коммуникаций;
6. Лучший управленец в сфере сельского и водного хозяйства;
7. Лучший управленец в сфере архитектуры и строительства;
8. Лучший управленец в сфере коммунального хозяйства;
9. Лучший управленец в налоговой и таможенной сферах;
10. Лучший управленец в сфере экологии и охраны окружающей среды;
11. Лучший управленец в сфере образования, науки и инноваций;
12. Лучший управленец в сфере здравоохранения;
13. Лучший управленец в сфере культуры, искусства и спорта;
14. Лучший управленец в сфере внешней политики, внешнеэкономической деятельности и туризма;
15. Лучший управленец в сфере макроэкономики и регионального развития;
16. Лучший управленец в сфере транспорта и логистики.
Для участия в конкурсе необходима регистрация на сайте taraqqiyot-tanlov.uz в период с 1 по 30 октября. Подробная информация доступна там же. В финал конкурса будут отобраны 150 претендентов, из которых будут определены 50 победителей.