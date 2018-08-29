Какие улицы Ташкента перекроют в День независимости

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В Ташкенте во время празднования 27-летия независимости Узбекистана 31 августа и 1 сентября перекроют автомобильное движение на центральных улицах города. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.
Тридцать первого августа ограничат проезд на девяти участках дороги:
- пр.Амира Темура — от ул.Ислама Каримова до ул.Навои;
- ул.Бухара — от ул.Тараса Шевченко до пр.Амира Темура;
- ул.Ислама Каримова — от ул.Тараса Шевченко до пр.Амира Темура;
- ул.Матбуотчилар — от ул.Нуронийлар до сквера Амира Темура;
- ул.Истиклол — от ул.Зарафшан до ул.Истикбол;
- ул.Алайская — от ул.Шахрисабзской до ул.Истиклол;
- ул. Мустакиллик — от ул.Шахрисабзской до сквера Амира Темура;
- ул.Махтумкули — от ул.Шахрисабзской до сквера Амира Темура;
- ул.Истикбол — от ул.Шахрисабзской до сквера Амира Темура.
Первого сентября во время салюта транспорту нельзя будет проехать по следующим улицам:
- ул.Сеульская — от пр.Бунёдкор до ул.Фурката;
- ул.Бабура — от ул.Урикзор до ул.Шаршара;
- ул.Фурката — от ул.Шаршара до ул.Ислама Каримова;
- ул.Бешагач — от ул.Фурката до ул.Ислама Каримова;
- ул.Ислама Каримова — от ул.Шарафа Рашидова до ул.Караташ;
- ул.Афросиаб — от ул.Шарафа Рашидова до ул.Ислама Каримова;
- ул.Чиланзарская — от ул.Мукими до ул.Новза;
- ул.Новза — от ул.Чиланзарской до пр.Бунёдкор;
- ул.Байналминал — от пр.Бунёдкор до ул.Мукими;
- ул.Ислама Каримова — от ул.Бешагач до ул.Шарафа Рашидова.