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Вертолет президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

Пресс-служба Мирзиёева показала новый вертолет президента

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Airbus Helicopters H175 – это многоцелевое устройство, разработанное французской авиастроительной компанией Airbus Helicopters в 2009 году.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. На странице президента Узбекистана в Facebook опубликовали новый вертолет Шавката Мирзиёева – Airbus Helicopters H175.

Это многоцелевая конструкция, разработанная французской авиастроительной компанией Airbus Helicopters в 2009 году.

Согласно официальным сведениям, судно должно было заменить по своим летно-техническим параметрам целый ряд летательных аппаратов данного типа, включая как произведенные ранее самой компанией, так и вертолеты других авиастроительных компаний и корпораций – в том числе Китая, России и США.

У Airbus Helicopters H175 – средний показатель грузоподъемности, максимальная взлетный вес составляет семь тонн, что фактически обеспечивает вполне реальную конкуренцию для воздушных судов других производителей.

Максимальная мощность вертолета – 1,7 тысячи лошадиных сил, скорость – 315 километров в час, аппарат может лететь на 1,2 тысячи километров.

Для перевозки главы государства в России используют всего девять вертолетов, все они – изготовленные по спецзаказу Ми-8, стоимость каждого оценивается в 8,2 миллиона долларов, а президент Беларуси часто использует Ми-172.

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Теги:
Беларусь, Вертолет, президент



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