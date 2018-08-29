За вклад в развитие культуры: Мирзиёев присудил орден Юлдуз Усмановой

Орден выдан за достойный вклад в укрепление независимости родины, развитие культуры и повышение духовности узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении примадонны узбекской эстрады Юлдуз Усмановой орденом "Фидокорона хизматлари учун", передает УзА.

Также в список награждаемых попали художественный руководитель ансамбля "Ялла" Фаррух Закиров и солистка государственного учреждения "Узбекконцерт" Насиба Абдуллаева.

Как говорится в указе, орден выдан за достойный вклад в укрепление независимости родины, развитие культуры и повышение духовности узбекистанцев, плодотворный труд, яркий талант и творчество, научную деятельность, воспитание гармонично развитого молодого поколения в духе любви к родине и народу, преданности идеям независимости и активное участие в общественной жизни.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Усманову за участие во флешмобе Kiki Challenge: звезда Узбекистана станцевала на фоне движущейся машины.