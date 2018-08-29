15:28 29 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Певица Юлдуз Усманова

За вклад в развитие культуры: Мирзиёев присудил орден Юлдуз Усмановой

© Официальный сайт Юлдуз Усмановой
Общество
Получить короткую ссылку
42410

Орден выдан за достойный вклад в укрепление независимости родины, развитие культуры и повышение духовности узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении примадонны узбекской эстрады Юлдуз Усмановой орденом "Фидокорона хизматлари учун", передает УзА.

Также в список награждаемых попали художественный руководитель ансамбля "Ялла" Фаррух Закиров и солистка государственного учреждения "Узбекконцерт" Насиба Абдуллаева.

Юлдуз Усманова
© Официальный сайт Юлдуз Усмановой
Юлдуз Усманова ответила на критику поклонников после видео с танцем

Как говорится в указе, орден выдан за достойный вклад в укрепление независимости родины, развитие культуры и повышение духовности узбекистанцев, плодотворный труд, яркий талант и творчество, научную деятельность, воспитание гармонично развитого молодого поколения в духе любви к родине и народу, преданности идеям независимости и активное участие в общественной жизни.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Усманову за участие во флешмобе Kiki Challenge: звезда Узбекистана станцевала на фоне движущейся машины.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Юлдуз Усманова



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гарик Мартиросян на сцене Comedy Club
    Мне конкуренты не нужны!

    Гарик Мартиросян дал эксклюзивное интервью Sputnik Армения, ответив на интригующие и провокационные вопросы, а также рассказал про "Погоса Воляна".

  • Деньги и медицина
    Только вернитесь!

    Те, кто уехал из Латвии более трех лет назад и хотел бы вернуться, могут рассчитывать на стартовый капитал для открытия своего бизнеса.

  • Военный бюджет
    Мы мирные люди

    Социал-демократическая партия Литвы заявила, что не намерена подписывать документ об оборонной политике в нынешнем виде.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия - 2018
"Мирная миссия - 2018": как прошли совместные учения военных стран ШОС
Ожоги на полтела не помешали девушке стать моделью
Сила духа: девушка с ожогами тела успешно работает моделью
Орден Эл-юрт хурмати
Знак почета: ордену "Эл-юрт Хурмати" - 20 лет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054