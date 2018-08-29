Поле чудес: хокимият Ташкента подарит квартиры населению

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Хокимият Ташкента планирует покупку квартир в многоквартирных домах для предоставления населению.

Сообщение и видеоролик опубликовано на официальной странице в Facebook. Компании, которые занимаются жилыми домами могут отправлять свои предложения Хокимияту города Ташкента в письменном виде по электронному адресу info@toshkent.uz.

При этом, есть ряд требований, которые администрация выдвигает к недвижимости. Квартира должна быть новая и готова к заселению, а также подключена к инженерным коммуникациям. Стоимость квадратного метра не должна превышать 3 миллиона 200 тысяч сумов.