В Узбекистане открыли американские советы по международному образованию

Организация займется международной стажировкой студентов и обменом опытом между преподавателями.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Минюст зарегистрировал представительство организации "Американские советы по международному образованию" в Узбекистане.

В Министерстве юстиции 29 августа замминистра юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов вручил свидетельство о госрегистрации послу США в Узбекистане Памеле Спратлен, передает пресс-служба Минюста.

Организация будет заниматься международным обменом и стажировкой для студентов и магистрантов, преподавателей; привлекать американских специалистов по образовательным программам, имеющим отношение в том числе к предпринимательству, передаче инновационных технологий, коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности.

© AFP 2018 / SAUL LOEB От Белого дома до Пентагона: исторический визит Шавката Мирзиёева в США 11

Напомним, в мае состоялся официальный визит Шавката Мирзиёева в США . В ходе проведенных переговоров с президентом США Дональдом Трампом были достигнуты договоренности по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и в других в сферах.

Наряду с этим президенты поприветствовали аккредитацию в Узбекистане представительства "Американских советов по международному образованию".