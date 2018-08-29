В Узбекистане открыли американские советы по международному образованию

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Минюст зарегистрировал представительство организации "Американские советы по международному образованию" в Узбекистане.
В Министерстве юстиции 29 августа замминистра юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов вручил свидетельство о госрегистрации послу США в Узбекистане Памеле Спратлен, передает пресс-служба Минюста.
Организация будет заниматься международным обменом и стажировкой для студентов и магистрантов, преподавателей; привлекать американских специалистов по образовательным программам, имеющим отношение в том числе к предпринимательству, передаче инновационных технологий, коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности.
Наряду с этим президенты поприветствовали аккредитацию в Узбекистане представительства "Американских советов по международному образованию".