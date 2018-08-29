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Самолет авиакомпании Таджик Эйр, архивное фото

"Таджик Эйр" временно перестала летать в Самарканд

пресс-служба "Таджик Эйр"
Общество
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Ограничения связаны с необходимостью утвердить обновленный график полетов.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Национальная авиакомпания Таджикистана "Таджик Эйр" временно перестала продавать билеты на рейс Душанбе – Самарканд, передает пресс-служба авиакомпании.

По словам представителя компании-перевозчика, подобные ограничения связаны с необходимостью утвердить обновленный график полетов.

Пресс-секретарь "Таджик Эйр" Азиз Хайруллоев рассказал, что продажа билетов на рейсы между столицей Таджикистана и Самаркандом возобновится в скором времени.

"Сейчас утверждается обновленный график полетов, и в связи с этим произошли некоторые неудобства. Мы планируем в самое ближайшее время устранить эти моменты", — объяснил он.

Точная дата возобновления авиасообщения по маршруту пока неизвестна.

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Теги:
авиаперелет, полеты, Самарканд, Душанбе



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