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Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева

Символ утонченности: Комитет женщин Узбекистана изменил логотип

© podrobno.uz
Общество
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Устремленный вдаль взгляд на картинке – это символ стремления и надежд на великое будущее, наряду с этим он характеризует расширение прав и возможностей.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Комитет женщин Узбекистана 29 августа изменил логотип, сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

На новой картинке изображен повернутый вправо лик девушки с устремленным вдаль взглядом, цветовая гамма состоит в основном из белого, небесно-голубого и подобных им оттенков.

"Взгляд женщины - это стремление и надежда на великое будущее. Наряду с этим, взгляд также характеризует расширение прав и возможностей женщин, а волосы это волны, символизирующие мягкость, но при этом целеустремленность, медленное, но верное движение к намеченным целям", - уточняется в сообщении.

По мнению создателей, цвета выделяют логотип на фоне других мировых организаций, пропагандирующих права и свободы женщин.

Ранее сообщалось, что Комитет женщин Узбекистана провел по всей стране благотворительные акции к праздника Курбан хайит. Участницы посетили одиноких людей, малоимущие семьи и людей с ограниченными возможностями, оказали им финансовую помощь.

Теги:
Акция, логотип, Комитет женщин Узбекистана



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