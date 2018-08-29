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Бизнесмен Алишер Усманов

Президент наградил Алишера Усманова орденом

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Глава государства наградил бизнесмена за вклад в укрепление экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Россией, кроме него награждены еще 20 человек.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении учредителя и руководителя российского акционерного общества USM Holding Алишера Бурхановича Усманова орденом "Эл-юрт хурмати".

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Согласно документу, Усманов удостоен ордена "за огромный вклад в укрепление экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, эффективную реализацию крупных инвестиционных проектов в нашей стране, активное участие в создании в Узбекистане уникальных духовно-просветительских комплексов с целью возрождения и сохранения богатого исторического наследия и национальных ценностей нашего народа, искреннюю любовь к родине, являющуюся примером для молодежи, а также за содействие в развитии спорта и туристического потенциала республики".

Кроме него глава государства наградил еще 20 человек.




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