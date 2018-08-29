Где пройдет праздничный салют в День независимости Узбекистана

Хокимият Ташкента опубликовал список парков, где 1 сентября с 21:00 до 21:16 жителей порадуют залпы фейерверка.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Праздничный салют в честь 27-летия Независимости Узбекистана будет проведен 1 сентября 2018 года в период с 21:00 до 21:16.

Данное событие будет проходить в 15 крупных парках города, в каждом районе столицы. Список парков предоставлен ниже, полный список парков указан на официальной странице Хокимията Ташкента в Facebok.

Напомним, на День независимости узбекистанцы отдохнут пять дней подряд с 31 августа по 4 сентября.

В областях Узбекистана, Ташкенте и Республике Каракалпакстан планируют организовать просветительские встречи, беседы, литературно-художественные вечера и другие культурные мероприятия.

Кроме того, ученые организуют духовно-просветительскую группу, узбекистанцам расскажут подробности из истории государства.