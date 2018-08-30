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Президент компании Лукойл Вагит Алекперов

Глава Узбекистана наградил президента "Лукойла" орденом Дружбы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Алекперов награжден за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении президента ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова орденом Дружбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера.

"Президент Узбекистана в среду подписал указ о награждении президента открытого акционерного общества "Лукойл" Алекперова Вагита Юсуфовича орденом "Дустлик" ("Дружба". - Ред.)", - сказал представитель пресс-службы.

Алекперов награжден за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса Узбекистана, внедрение в отрасль передовых, инновационных технологий по добыче и глубокой переработке сырья, реализацию крупных стратегических проектов и содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для республики, добавили в пресс-службе Мирзиёева.

Бизнесмен Алишер Усманов
© Sputnik / Алексей Филиппов
Президент наградил Алишера Усманова орденом

Как сообщает пресс-служба, Мирзиёев также подписал указ о награждении учредителя и руководителя российского акционерного общества USM Holding Алишера Усманова орденом "Уважение народа" за содействие в укреплении экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и РФ, эффективную реализацию крупных инвестиционных проектов в республике, участие в создании уникальных духовно-просветительских комплексов, а также за содействие в развитии спорта и туристического потенциала Узбекистана.

"Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции - это "Кандым-Хаузак-Шады" и разработка месторождения юго-западного Гиссара.

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Теги:
награждение, орден дружбы, Лукойл, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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