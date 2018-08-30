Третьи Всемирные игры кочевников пройдут со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Кыргызстан готов к проведению Всемирных игр кочевников и саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), которые стартуют на Иссык-Куле в начале сентября, заявил в среду премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер в среду посетил все объекты проведения спортивного мероприятия.

Третьи Всемирные игры кочевников пройдут со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие главы шести государств - Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Кыргызстана, а также главы российских регионов и руководители международных спортивных организаций. Организаторы рассчитывают, что спортивные мероприятия посетят около 60 тысяч зрителей.

"Я осмотрел урочище Кырчын, амфитеатр "Номад", ипподром, физкультурно-оздоровительный комплекс, и могу сказать, что страна готова к проведению III Всемирных игр кочевников и саммиту ССТГ. Отрадно видеть консолидацию общества вокруг идеи этих игр. Это придает нам уверенности в своих силах и подтверждает то, что наша страна способна проводить еще более масштабные мероприятия", - цитирует Абылгазиева РИА Новости.

Он подчеркнул важность слаженной работы и оперативного реагирования всех задействованных служб на возникающие вопросы организационного характера.

© Sputnik / Евгений Биятов На Всемирных играх кочевников запретили использовать дроны

"Предстоящие Всемирные игры кочевников станут одним из самых значимых событий в нашей истории. Учитывая это, не только жители Иссык-Кульской области, но и все мы, кыргызстанцы, должны показать гостям свое гостеприимство и радушие. Я хотел бы призвать всех сограждан к тому, чтобы совместными усилиями провести предстоящие мероприятия на самом высоком уровне", - добавил премьер.

Глава правительства поблагодарил бизнес-сообщество страны, а также волонтеров "за содействие в подготовке мероприятий и приеме многочисленных гостей, прибывающих в республику".

На нынешний спортивный форум для состязаний в 36 национальных видах спорта приглашены более трех тысяч атлетов из 80 стран. Помимо зрелищных спортивных состязаний, среди которых верховая стрельба из лука, скачки, кок-бору (козлодрание), эр эниш (борьба верхом на лошадях), джирит (верховой бой копьями), единоборства, на полях Игр пройдут многочисленные этнографические фестивали и конкурсы. О своем патронате над проведением мероприятия заявила ЮНЕСКО.