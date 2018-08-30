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Шевроле Трекер

В Джизаке представили новый Chevrolet Tracker

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Новый автомобиль появится в продаже в сентябре.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В рамках Международного инвестиционного форума в Джизаке на выставке продукции национальных производителей представили новый продукт автомобильной промышленности Узбекистана – Chevrolet Tracker, сообщает корреспондент Sputnik. 

Автомобиль Chevrolet Tracker
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Автомобиль Chevrolet Tracker

Новый автомобиль появится в продаже в сентябре. У него рядный четырехцилиндровый двигатель серии Ecotec объемом 1,8 литра, который выдает 140 лошадиных сил и 178 ньютон-метр.

Внешне автомобиль довольно компактен: длина - 4255 миллиметров, ширина - 1775, высота - 1650, колесная база – 2555. 

Автомобиль Chevrolet Tracker
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Автомобиль Chevrolet Tracker

Tracker развивает максимальную скорость 180 км/час, расход топлива в смешанном режиме составляет 7,1 литра, объем топливного бака - 53 литра.

В Джизаке 29-30 августа впервые проходит Международный инвестиционный форум. Он призван показать инвестиционную привлекательность Джизакской области. В рамках форума также организована выставка продукции крупных предприятий Узбекистана.

Автомобиль Chevrolet Tracker
Sputnik / Дильшода Рахматова
Автомобиль Chevrolet Tracker

По словам организаторов форума, Джизакская область в будущем станет центром автомобильной промышленности Узбекистана. 

Для участия в инвестиционном форуме прибыли более 300 человек из 28 стран мира, в том числе из Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, ОАЭ, Израиля, Индии, Испании, Латвии, Китая, России, Турции, Сингапура, США, Южной Кореи и Японии.




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