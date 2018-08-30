Минюст подведет итоги работы управлений по республике на совещании

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В здании Ташкентского городского юридического университета в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Министерства юстиции, посвященное деятельности районных (городских) отделов юстиции.
Участники подведут итоги за первое полугодие, передает пресс-служба Министерства юстиции.
Напомним, в начале лета в районах и городах страны появились специальные отделы юстиции, где вертикаль власти устроена по трехступенчатому принципу "республика — область — район (город)". Их укомплектовали за счет штатных единиц юридических служб профессиональных колледжей.