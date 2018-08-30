Минюст подведет итоги работы управлений по республике на совещании

Главы районных отделений юстиции на местах отчитаются перед Минюстом по видеоконференцсвязи.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В здании Ташкентского городского юридического университета в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Министерства юстиции, посвященное деятельности районных (городских) отделов юстиции.

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В заседании будут участвовать руководители структурных подразделений центрального аппарата министерства, руководители и ответственные работники Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, управлений юстиции областей и города Ташкента, сотрудники районных (городских) отделов юстиции.

Участники подведут итоги за первое полугодие, передает пресс-служба Министерства юстиции.

Напомним, в начале лета в районах и городах страны появились специальные отделы юстиции, где вертикаль власти устроена по трехступенчатому принципу "республика — область — район (город)". Их укомплектовали за счет штатных единиц юридических служб профессиональных колледжей.